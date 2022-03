Prosus neemt $700 miljoen verlies op ’Russisch Facebook’

Binnenland

Ook vandaag loeit luchtalarm tijdens maandelijkse test: ’Kan onrust ontstaan’

De gebruikelijke test van de sirenes op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur gaat deze maandag gewoon door, ook nu het oorlog is in Oekraïne. Wel wordt er op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid extra over gecommuniceerd, zodat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.