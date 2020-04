Fed-kanon buldert: nog eens $2,3 biljoen aan steun

Met het pakket moeten banken sneller leningen van hun balans krijgen. De Fed zegt krediet aan te bieden aan banken die leningen aan mkb-bedrijven hebben uitstaan, de centrale bank neemt de leningen dan als onderpand. De Amerikaanse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Donderdag werd bekend dat in één week tijd 6,6 miljoen mensen in het land een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd. Dat brengt het aantal ’coronawerklozen’ op 17 miljoen.

Uitbreiding

Ook kondigde de Fed aan dat het een eerder steunpakket voor bedrijven gaat uitbreiden, ook bedrijven met een hoger risico en een lagere kredietwaardigheid kunnen daarvoor aankloppen.

„Het is de grootste prioriteit van ons land om de deze crisis van de gezondheidszorg aan te pakken, zorg te bieden voor patiënten en de verspreiding van het virus te voorkomen”, zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een verklaring. „Het is de taak van de Fed om zoveel mogelijk steun en stabiliteit te bieden in deze tijd van beperkte economische activteit. Onze activiteiten vandaag zullen ervoor zorgen dat een uiteindelijk herstel zo krachtig als mogelijk is.”

Leningenpot

Eerder keurde het Amerikaanse Congres al een steunpakket ter grootte van $2000 miljard aan. Een onderdeel daarvan is een leningenpot van $350 miljard. Dat gaat de Fed opzetten, zo maakte de centrale bank vandaag bekend.

Het is zeker niet de eerste steunmaatregelen van de Fed. Er werden al eerdere kredietprogramma’s aangenkondigd, en in maart ging de rente in twee stappen omlaag naar 0%.