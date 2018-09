'AB InBev aast op Zuid-Koreaanse brouwer'

Het Belgische AB InBev wil het bedrijf terug dat het in 2009 had verkocht aan KKR voor 1,8 miljard dollar. De in Leuven gevestigde brouwer wilde met de opbrengst zijn schulden verminderen na de megaovername van Anheuser-Busch voor 52 miljard dollar.

KKR verkocht na de acquisitie 50 procent van de Zuid-Koreaanse brouwer aan het in Hongkong gevestigde Affinity. Onderdeel van de deal in 2009 was dat AB InBev het recht had de brouwerij terug te kopen op vooraf overeengekomen voorwaarden.

Opkomende markten

Volgens de Korea Times kan AB InBev volgens de oorspronkelijke overeenkomst Oriental Brewery terugkrijgen voor 11 keer het bedrijfsresultaat. Dat zou neerkomen op een waarde van ongeveer 4,15 miljard dollar.

Bierbrouwers en distillateurs zoeken hun heil steeds meer in opkomende markten, nu de groei in ontwikkelde markten stagneert. Zo kocht Carlsberg, 's werelds op drie na grootste brouwer, vorige maand nog acht Chinese brouwerijen van Chongqing Beer Group voor 258 miljoen dollar.