’Deutsche Bank wil af van Donald Trump’

Deutsche Bank heeft voor $340 miljoen geleend aan The Trump Organisation, waar twee van zijn zoons over de zakelijke activiteiten van de president gaan. Het gaat om drie leningen die ondernemer Trump gebruikt voor zijn vastgoedactiviteiten, gebundeld in The Trump Holding. Die leningen moeten binnen de komende twee jaar afgelost worden.

Intern zijn volgens drie bronnen bij de Duitse bankenreus tegen Reuters meerdere zakenbankiers verwoed bezig met scenario’s om een uitweg te zoeken en afscheid te nemen van Trump. De bank leende de vastgoedman vanaf eind jaren negentig rond $2 miljard, aldus Reuters.

Een optie die de bankiers zien is om de leningen te verkopen aan andere zakenbanken, aldus de bronnen bij de gesprekken. Maar er bleek niet direct animo bij collega-banken om de leningen voor Trump over te nemen. Alternatieve scenario’s leverden tot nu toe evenmin iets op.

Miljarden

Tijdens vergaderingen afgelopen maanden heeft het managementcomité van Deutsche Bank, dat ook toezicht houdt op zijn reputatierisico, volgens Reuters veelvuldig gesproken over hoe de bank zonder kleerscheuren afscheid kan nemen van de laatste overblijfselen van de relatie met Trump. Het Witte Huis gaf tegen Reuters geen commentaar op de kwestie.

Deutsche Bank is zelf middelpunt van Amerikaans onderzoek naar de financiën van de vastgoedmagnaat Trump en vermeende transacties met Russische zakenlieden met banden met Moskou en president Poetin. Dat onderzoek zet Deutsche Bank doorlopend in de schijnwerpers. Volgens een hoge bankier tegen Reuters levert dit "ernstige bijkomende schade" voor de bank.

Deutsche Bank kende jaren van grote schandalen, waaronder pijnlijke witwasaffaires. De nieuwe topman Christian Sewing probeert een grote schoonmaak te houden bij Deutsche Bank, en heeft daarin de steun van zijn aandeelhouders.

Witwasonderzoek

De Amerikaanse Democraat Elizabeth Warren, lid van de bankcommissie van de Senaat, voert campagne voor nader onderzoek naar Deutsche Bank en vermeende witwaspraktijken en de relatie van de familie Trump met Deutsche Bank daarin.

Ook als Trump niet herkozen wordt, zal Warren dat onderzoek naar Trump doorzetten, stelde zij tegenover Reuters.

Als de Republikeinse president verliest en de Senaat-onderzoeken doorzetten, wil Deutsche Bank volgens Reuters de relatie met Trump snel beëindigen.