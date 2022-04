Premium Het beste van De Telegraaf

Wethouder inspecteert bedden van hotel in oude schoolvilla Waarom slapen gasten in Voorburgs klaslokaal?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Wethouder Astrid van Baalen (l.) test samen met eigenaars Tamara Holwerda en Joey de Kruijff een bed in het Voorburgse hotel Central Park, waarin vroeger een school zat en in de 19e eeuw politicus Guillaume Groen van Prinsterer woonde.

Op gezette tijden komt de testploeg van de 170 jaar oude Zweedse ledikantenfabrikant Hästens de bedden in het nog veel oudere landhuis Vreugd en Rust in Voorburg inspecteren. „Soms blijven ze een heel weekeinde om de ledikanten in alle standen uit te proberen”, vertelde Tamara Holwerda, die samen met haar partner Joey de Kruijf het in de 18e eeuwse villa gevestigde hotel-restaurant Central Park drijft.