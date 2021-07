'OPEC+-landen op één na akkoord met nieuwe afspraken'

Alle landen zouden akkoord zijn met het per direct iets opvoeren van de productie. Daarmee draaien nog niet alle installaties op volle kracht. De landen willen nog tot zeker eind 2022 dat de productie enigszins wordt beperkt om de prijzen te stutten. De Verenigde Arabische Emiraten willen zich nog niet vastbinden aan het verlengen van de huidige afspraken over beperkingen die tot april volgend jaar lopen.

Het verlengen van de productiebeperking is volgens de Verenigde Arabische Emiraten afhankelijk van het effect van het opvoeren van de basisproductie. Zolang dat niet duidelijk is, kunnen afspraken volgens dat land niet zonder meer worden verlengd. De andere landen zullen hun best moeten doen om de Verenigde Arabische Emiraten binnenboord te krijgen omdat voor goedkeuring van OPEC-afspraken unanimiteit nodig is.

De gesprekken tussen de OPEC-landen en bondgenoten als Rusland verliepen deze week niet al te soepel. Zo werd eerder deze week een voorbereidend gesprek met de ministers van Olie van de landen al een dag verschoven. Ook de onlinesessie van vrijdagmiddag werd op een later tijdstip gehouden. De tijd was nodig om achter de schermen de landen op een lijn te krijgen.

OPEC+ besloot eerder de productie van olie te bevriezen om daarmee de prijzen te stutten. Maar met het sterke economische herstel is de vraag naar olie flink verbeterd. Verder wordt ook naar de verspreiding van besmettelijkere varianten van het coronavirus gekeken. De Delta-variant van het virus zou mogelijk het economisch herstel in de weg kunnen zitten, waardoor de vraag naar olie wat minder wordt.