Cannabisreus Tilray op beurs in de wolken na deal voor medische marihuana

Tilray heeft in de cannabis koers gezet om de kweek uitsluitend voor medicinaal gebruik te produceren. Bij patiënten met chronische pijn is het middel onder meer bekend in de vorm van olie.

,,Deze samenwerking geeft patiënten toegang tot een gecertificeerde en krachtige cannabissoort”, aldus Brendan Kennedy, topman van Tilray.

Afgelopen jaar steeg het aandeel Tilray al met meer dan 400%. Beleggers zien dat steeds meer overheden het gebruik van cannabis voor verlichting van pijn bij patiënten toestaan, terwijl zij hard optreden tegen overig marihuanagebruik.