Rechter verlaagt Roundup-boete tot 25 miljoen

NEW YORK (ANP/RTR) - De boete die Bayer moet betalen aan een man die zegt kanker te hebben gekregen van onkruidverdelger Roundup is verlaagd van 80 miljoen dollar (71 miljoen euro) naar 25 miljoen dollar (22 miljoen euro). Dat heeft een rechter in San Francisco maandag bepaald.