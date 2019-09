KPN 'top pick' bij Berenberg

Berenberg wijst daarbij op de telecommarkten in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en Zweden. De zakenbank is minder positief over de Britse en Spaanse markten. Berenberg denkt dat in de tweede helft van dit jaar telecomaandelen in de lift kunnen zitten dankzij de defensieve eigenschappen van de sector.

Het advies voor KPN staat op buy. Het aandeel sloot vrijdag op 2,88 euro.