Europese luchtvaart vervoert meer passagiers

In totaal verwelkomden de 29 leden van de AEA, waaronder KLM, vorig jaar 375 miljoen passagiers. Dat waren er 5,6 miljoen meer dan in 2012. Vooral de vluchten naar verre bestemmingen waren meer in trek, met 3 procent extra passagiers. Binnen Europa nam het aantal vliegreizigers met 1 procent toe. De verre reizen gingen vooral naar de Verenigde Staten, gevolgd door China.

De vliegtuigen zaten gemiddeld voor 79,9 procent vol. De bezettingsgraad verbeterde daarmee met 0,7 procentpunt en bereikte het hoogste niveau ooit, aldus de AEA.

De brancheorganisatie noemde de cijfers bemoedigend, gezien alle economische problemen in Europa. Uit de eerste schattingen blijkt echter ook dat de winstgevendheid van veel luchtvaartbedrijven nog altijd onder druk staat. De luchtvaartmaatschappijen moeten volgens de AEA dan ook nog veel hordes nemen, voordat het ,,langverwachte herstel'' ook onder de streep zichtbaar wordt.