Nintendo verwacht heel zwak jaar

Nintendo liet weten in het boekjaar dat eind maart afloopt uit te komen op een nettoverlies van 25 miljard yen (circa 180 miljoen euro), tegen een eerder uitgesproken verwachting voor een winst van 55 miljard yen. Het bedrijf denkt nu 2,8 miljoen Wii- U-spelcomputers te verkopen, tegen een eerder gestelde verwachting van 9 miljoen. De voorspelling voor de verkoop van de 3DS is bijgesteld van 18 naar 13,5 miljoen stuks.

De Japanse onderneming heeft fors te lijden onder concurrentie van branchegenoten als Sony, dat de PSP-spelcomputer maakt, en van de Xbox van Microsoft. In de Verenigde Staten gingen de verkopen van spelcomputers afgelopen december met bijna 30 procent omhoog. Nintendo wist daar, ondanks een prijsverlaging, niet van te profiteren. Ook wist het bedrijf geen profijt te trekken van de relatief lage stand van de yen in de afgelopen maanden.

Veel mensen switchen ook naar spelletjes-apps voor tablets en telefoons. Nintendo heeft tot nu toe de druk weerstaan om bijvoorbeeld de Mario- en Zelda-spelletjes online aan te bieden. Ook produceert het bedrijf tot nu toe alleen spellen voor zijn eigen spelcomputers. Topman Satoru Iwata liet vrijdag echter weten dat Nintendo inmiddels onderzoekt hoe ,,de spelcomputer-activiteiten kunnen groeien door gebruik te maken van mobiele apparaten''. Het is volgens hem zeker niet makkelijk. ,,Het is niet zo simpel dat we Mario alleen maar moeten laten bewegen op een smartphone.''