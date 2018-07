Hogere winst en omzet Schlumberger

De nettowinst steeg tot 1,66 miljard dollar (1,2 miljard euro), van 1,36 miljard dollar een jaar eerder. De omzet nam met 7 procent toe tot 11,9 miljard dollar. De inkomsten uit de internationale activiteiten bereikten een nieuw record, omdat klanten meer diensten afnamen bij de zoektocht naar olie en gas en het vergroten van de productie. Het bedrijf haalt ongeveer twee derde van zijn omzet buiten Noord-Amerika.

Over heel 2013 steeg de omzet van Schlumberger met 8 procent naar het recordniveau van 45,2 miljard dollar. De internationale omzet ging met 11 procent omhoog, terwijl de opbrengsten in Noord-Amerika met 3 procent stegen. De nettowinst bedroeg ruim 6,7 miljard dollar, tegen 5,5 miljard dollar in 2012.