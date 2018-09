KKR en Permira volledig uit ProSieben

KKR en Permira deden 36,3 miljoen aandelen van de hand, voor 34,75 euro per stuk. Daarmee kwam de totale opbrengst uit op bijna 1,3 miljard euro. In september verkocht Telegraaf Media Groep zijn gehele belang in ProSieben voor 30 euro per aandeel.

De investeerders waren sinds december 2006 aandeelhouders van het Duitse televisiebedrijf. De afgelopen maanden deden zij hun belang stapsgewijs van de hand.