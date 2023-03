’Miljard subsidie nodig voor schonere productie Tata Steel’

Dat debat werd kort onderbroken door klimaatactivisten van Greenpeace die willen dat de „ziekmakende delen” van het voormalige Hoogovens per direct dichtgaan. Na een korte speech gaven ze bloemen aan de aanwezigen. Alleen Van den Berg kreeg een zwarte tulp.

Ondanks de noodzaak van een forse subsidie is Tata Steel niet ’technisch failliet’, bezwoer Van den Berg. „Tata steekt ook heel veel geld in de vergroening. Als we geen geld van de overheid krijgen zullen we op zoek moeten naar een andere bron van geld.” Maar de onderhandelingen lopen nog, benadrukte Van den Berg ook. „Het is een heel complexe transitie.”

Kooksgasfabriek

In een lijsttrekkersdebat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland dat volgde ging vooral veel aandacht uit naar de milieuvergunning van Tata en de dreiging dat Kooksgasfabriek 2, waarmee Tata de uitstootregels herhaaldelijk overtreedt, moet sluiten. Dat staat volgens Tata in 2029 gepland. „Maar als hij eerder dicht kan, zal ik dat zeker doen”, aldus Van den Berg. De topman stelt dat kooks, de speciale steenkool waarop staalfabrieken draaien, ook kunnen worden ingevoerd. „Maar dat is veel duurder. We hebben onze eigen kooksfabriek nodig om de overstap naar groen staal te kunnen financieren.”

Van den Berg benadrukte dan ook dat zijn bedrijf tot de sluiting nog miljoenen blijft investeren in de kooksfabriek. „We doen er alles aan om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken.”

Vertrouwen

Dat het vertrouwen van burgers in Tata Steel een dieptepunt heeft bereikt, trekt Van den Berg zich aan. „Ik snap de zorgen. Wat ik kan doen is alles in het werk stellen om de emissies zo laag mogelijk te krijgen. Dat is de weg die gekozen is.” Maar misschien is die weg wel te laat ingezet, geeft de topman van de Nederlandse staalfabriek toe. „De maatschappelijke normen zijn razendsnel aan het veranderen, maar we zijn zelf ook te traag geweest. We hadden proactiever kunnen zijn.”

Greenpeace was niet de enige klimaatgroepering die het debat over Tata aangreep om te protesteren. Buiten het debatcentrum bij het Leidseplein in Amsterdam voerde ook Extinction Rebellion actie.