Column: globalisering is tegen haar grenzen aangelopen

Containeroverslag in de Rotterdamse haven op de Tweede Maasvlakte. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Decennia lang werd door prominente economen het evangelie van globalisering gepredikt. Het verhaal dat we even lang te horen kregen, is dat iedereen hiervan zou profiteren. Uiteraard heeft globalisering er toe geleid dat er honderden miljoenen burgers (in met name China) hun levensstandaard ongekend hebben zien stijgen. Kijken we echter naar het Westen, dan zien we dat vooral Wall Street heeft geprofiteerd ten koste van Main street.