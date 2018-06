Xeikon ziet omzet flink dalen

Xeikon publiceert de jaarresultaten van 2013 op 26 februari. Het bedrijf boekte in 2012 een omzet van 130,2 miljoen euro.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat investeerders Bencis en Gimv-XL, verenigd in XBC, 92,5 procent van de aandelen Xeikon die niet door dat bedrijf zelf worden gehouden in handen hebben. XBC maakte in oktober vorig jaar bekend het voormalige Punch Grafix over te willen nemen voor 5,85 euro per aandeel.