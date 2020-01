Reclamezuilmaker wil via mkb-beurs naar Duitsland

Maandagochtend opent de inschrijving op nog eens €1,5 miljoen aan, via de NPEX-effectenbeurs uitgegeven schuldpapier van het Haagse bedrijf.

Het gaat om een achtergestelde obligatielening met een jaarlijkse rente van 8% die na zes jaar wordt afgelost. Het bedrijf dat led-schermen, buizenframes, folies en mobiele billboards levert wil uitbreiden in de Duitse markt, nadat het in Groot-Brittannië en België claimt fors te zijn gegroeid.

Derde ronde

Dit wordt de derde keer dat Image Building obligaties uitgeeft via de mkb-beurs NPEX. In 2013 gaf het voor €680.000 een obligatielening uit die inmiddels is afgelost, in 2017 ging de maker van Trotter-zuilen opnieuw naar NPEX.

Bekijk ook: Buitenreclamebureau Trotter haalt kapitaal op