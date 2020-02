Smakelijke cijfers van Beyond Meat

Dat was boven de verwachting van analisten, die gemiddeld hadden gerekend op een omzet van $79,5 miljoen. Voor dit jaar gaat Beyond Meat uit van een omzet van $490 miljoen tot $510 miljoen.

Door de snelle groei zit Beyond Meat nog wel in de rode cijfers. Het verlies kwam in de laatste drie maanden van 2019 uit op $452.000.

Vanwege de coronacrisis heeft Beyond Meat de stap naar de Chinese markt uitgesteld. Maar het concern uit Californië wil later dit jaar ook vleesvervangers in Azië gaan produceren.