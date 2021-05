Boeing zet stap om nieuwe euvel bij 737 Max te verhelpen

Het gaat om een belangrijke stap voor het oplossen van het euvel. De mankementen liggen gevoelig in de luchtvaartwereld, omdat dit zelfde type vliegtuig eerder bijna twee jaar niet mocht vliegen na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven. Pas een paar maanden geleden zijn de toestellen weer vrijgegeven voor gebruik.

Imagoschade

De fouten van nu zijn niet gerelateerd aan het malheur van destijds en het verhelpen ervan neemt naar verwachting niet veel tijd in beslag. Maar toen de nieuwe problemen onlangs aan het licht kwamen werd direct gevreesd voor nieuwe imagoschade voor Boeing. In hoeverre dit echt het geval is, zal moeten blijken. Boeing krijgt de laatste tijd ook weer bestellingen binnen van luchtvaartmaatschappijen die graag 737 Max-toestellen willen kopen.

Hoeveel toestellen precies last hebben van de elektronische fouten is onduidelijk. Volgens luchtvaartautoriteit FAA betrof het slechts een specifieke groep vliegtuigen en niet de hele vloot. Maar onlangs waren er ook berichten dat mogelijk honderden toestellen die sinds 2019 zijn gemaakt, even terug moeten naar de werkplaats.