Duitse Jumbo-lening razend populair

Voor Jumbo is het de eerste niet-bancaire lening uit de geschiedenis van het bedrijf. Een Schuldschein is een onderhandse lening die onder het Dutise recht is afgesloten. De investeerders zijn voornamelijk verzekeraars, pensioeninvesteerders en banken.

De interesse in de Jumbo Schuldschein was viermaal zo groot dan verwacht. Het supermarkt bedrijf besloot daarom het financieringsbedrag te verhogen tot €200 miljoen.

Verdere groei

„Vanwege onze ambitieuze groeiplannen en de wens om onze exposure bij de Nederlandse banken te verminderen, zijn we ons gaan oriënteren op de internationale investeerdersmarkt”, aldus financiële topman Ton van Veen van Jumbo. „We zijn verheugd met deze belangstelling en versterken met de plaatsing van deze Schuldschein onze financiële basis voor verdere groei.”

De Duitse Jumboleningen hebben een looptijd van vijf en zeven jaar. Ongeveer een kwart van de investeerders komen uit de Benelux, 55% uit overige Europese landen en een vijfde van de leningen is verstrekt aan Aziaten.