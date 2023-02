Domper: uitvaartpolis uit 1936 dekt amper de cake

De verzekeraar, Ardenta (onderdeel van ASR), hoeft de uitkering niet te indexeren, oordeelt het Kifid. Daar was een kleinzoon namens alle erfgenamen naartoe gestapt.

In de voorwaarden van de verzekering staat namelijk dat deze tot doel heeft de kosten van een uitvaart te bestrijden. Met de uitkering van €45 kan de familie zeker geen uitvaart betalen, waarschijnlijk niet eens de koffie met een plakje cake.

Inflatie

Als rekening gehouden zou worden met inflatie, zou honderd gulden in 1936 nu zo’n €1100 zijn, berekent de familie. Ze zouden graag zien dat dit bedrag wordt uitgekeerd. Bovendien: betekent de kosten bestrijden niet dat er geen kosten meer overblijven voor de erfgenamen?

Dat vindt het Kifid niet. Taalkundig kan ’bestrijden’ worden vertaald als ’betalen’. Over het bedrag van ƒ100 is de verzekeraar glashelder. Het Kifid leest de voorwaarden niet zo dat de verzekeraar belooft alle, of een groot deel van, de kosten van de uitvaart te betalen.

De overleden man (of zijn familie) heeft twintig jaar jaar lang premie betaald voor de verzekering: een stuiver per maand. In totaal dus ƒ12. Vanaf 1956 hoefde hij geen premie meer te betalen.

