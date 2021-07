Thuiswerken vanuit een andere tijdzone? Dat mag, oordeelt de rechter

Foto ter illustratie Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een Brit die bij het technisch centrum van de Europese ruimtevaartorganisatie in Noordwijk werkt, mag dit gewoon vanuit huis in het Verenigd Koninkrijk blijven doen. Het detacheringsbureau dat de man bij de ruimteorganisatie heeft ondergebracht had zijn loon stopgezet omdat hij niet in op de locatie in Noordwijk was komen opdagen. Dat was onterecht, oordeelt de rechtbank in Utrecht.