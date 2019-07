Loey licht vrouwelijk talent uit

De Loey Talent award wordt dit jaar voor de vierde maal uitgereikt aan een ambitieuze online ondernemer die groei en innovatie bewerkstelligt en anderen daarmee inspireert.

De negen genomineerden zijn (in alfabetische volgorde): Wendy Bogers (Ligo), Loes Daniels (FlightGiftCard), Judith Eyck (Vakanties.nl), Els van der Helm (Shleep), Kristel Kuit (Headroom), Charlotte Melkert (Equalture), Thalita van Ogtrop (The Next Closet), Suzanne van Straaten (Sprinklr.co) en Graciëlla van Vliet (Closure).

Een expertpanel gaat met de ondernemers in gesprek en maakt op 2 september bekend welke drie naar de finale gaan op 10 september. Het publiek beslist daar via een sms-stemronde welke ondernemer zich de meest talentvolle online ondernemer mag noemen.

De stichting Loey is tien jaar geleden opgericht door Hubert Deitmers en Heleen Dura - Van Oord om ondernemerschap in de Nederlandse internetindustrie actief te stimuleren en samenwerkingsverbanden te realiseren.