Buiten is het nieuwe binnen

Binnenland

Vrouw mocht wellnesscentrum openhouden, coronaregel was onduidelijk

Een vrouw die een wellnesscentrum in het Gelderse Heumen ondanks de coronamaatregelen openhield, was volgens de rechter niet in overtreding. De burgemeester liet het centrum sluiten, maar volgens de rechter waren de coronaregels niet duidelijk genoeg en was de vrouw daarom niet in overtreding.