'Zwaar kwartaal voor Ahold'

Analisten van de Rabobank verwachten dat Ahold in Nederland de identieke omzet sterker heeft zien dalen dan de markt. Inclusief de geconsolideerde winkels van C1000, zou Albert Heijn nog wel marktaandeel hebben gewonnen. Albert Heijn heeft het moeilijk door concurrentie van Lidl en betere aanbiedingen van andere supermarkten, schrijft Rabobank. Hoewel het vierde kwartaal, waarin de feestdagen vallen, traditioneel een sterk kwartaal is voor AH, denkt de bank dat ook de winstmarge is gedaald. ING merkt op dat Albert Heijn ook de accijnsverhoging op tabaksproducten waarschijnlijk flink heeft gevoeld.

Ook in de VS was er, volgens de verwachtingen van Rabo- en ING-analisten, sprake van een daling van de identieke omzet. Ahold heeft daar te maken met een moeilijke vergelijkingsbasis, onder meer omdat de Amerikaanse supermarkten van de onderneming in 2012 nog profiteerden van de gevolgen van orkaan Sandy.

Zowel ING als de Rabobank hanteert een buy-advies voor Ahold. Het supermarktbedrijf zal in 2014 nog eens 1 miljard uitkeren aan aandeelhouders en een omgekeerde aandelensplitsing uitvoeren. Daarvoor zullen aandeelhouders op 21 januari toestemming moeten geven. Rabobank verwacht bovendien dat de omzet in de eerste helft van 2014 weer zal aantrekken.