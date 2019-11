Een minister-president uit een arbeidersmilieu. Dat was Wim Kok die een jaar geleden overleed. Via de mulo, hbs en instituut Nyenrode kwam hij bij de vakbond terecht en schopte het daar tot voorzitter. Hij stond aan de wieg van de fusievakbond FNV en bleef daar tot hij in 1986 PvdA-legende Joop den Uyl opvolgde.