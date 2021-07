Coronavrees en winstnemingen treffen AEX

Rond 12.00 uur noteert de AEX-index 1,7% lager op 725,4 punten. De beursgraadmeter bereikte woensdag de hoogste slotstand ooit bij een stand van 737,64. De AMX daalt vandaag 0,7% naar 1042,1 punten. De koersenborden in Londen (-1,4%), Parijs (-1,3%) en Frankfurt (-1,1%) kleuren eveneens rood.

„Veel beleggers hebben mooie maanden achter de rug en halen nu wat geld van tafel”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Zij zien dat de economische omstandigheden onzekerder worden. Ook zijn de verwachtingen rond het naderende cijferseizoen behoorlijk hooggespannen.” Hij voegt eraan toe dat de beurzen al een tijdje ’een beetje moe’ waren.

Elders kleuren de aandelenmarkten ook rood. In Tokio, waar een nieuwe noodtoestand is uitgeroepen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, eindigde de Nikkei vanochtend 0,9% lager. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 1% in de min. Op Wall Street steeg de Dow Jones-index woendag met 0,3%. Techbeurs Nasdaq sloot vlak.

Een uur voordat de beurshandel in New York vanmiddag van start gaat, verschijnen de wekelijkse WW-cijfers. Beleggers verwerken daarnaast de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de beleidsbepalers van de Fed het nog te vroeg vinden om te bepalen of de arbeidsmarkt en de inflatie door blijven bewegen in de ingeslagen richting. Daarom is het ook te vroeg om te beslissen dat het coronasteunprogramma kan worden afgebouwd. Wel kan binnen enkele maanden aan de door de Fed gestelde voorwaarden voor steunafbouw worden voldaan.

Takeaway aan kop, Arcelor onderop

In de AEX is Just Eat Takeaway (+0,6%) een van de weinige stijgers. Het maaltijdenbestelconcern profiteert van een koopadvies van zakenbank Bernstein en van meevallende resultaten van branchegenoot Deliveroo. Telecomconcern KPN wint 0,1%.

Staalgigant ArcelorMittal (-3,5%) is de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Bankconcern ING heeft last van de lagere obligatiemarktrentes en wordt 3,2% afgewaardeerd.

Prosus gaat 2,7% achteruit. De techinvesteerder heeft last van de koersdaling van de Chinese deelneming Tencent. Tencent staat onder druk, omdat de Chinese overheid de touwtjes steeds verder aanhaalt voor grote techbedrijven.

NN (-1,3%) koopt een belang van 70% in verzekeringsmakelaar Heinenoord. De verzekeraar betaalt €176 miljoen voor het belang. Onder de overeenkomst krijgt NN ook de optie om binnen vier jaar het resterende belang van 30% te kopen.

Bekijk ook: Renault komt spaargeld tanken in Nederland

In de AMX houdt Flow Traders (+1,4%) de voeten droog. Ingenieurskantoor Arcadis (-3,5%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen.

Smallcapfonds Heijmans (-1,2%) maakte bekend in de gemeente Hellevoetsluis 116 woningen te gaan bouwen die het bedrijf een omzet van €40 miljoen zullen opleveren. In een tweede fase komt de aannemer in aanmerking voor de bouw van nog eens ongeveer 144 woningen in de nieuwe wijk.

Het lokaal genoteerde Neways (+1,8%) laat weten dat de aandeelhouders ZBG, Menor en OtterBrabant hun totale belang van 41% in de Brabantse fabrikant van elektronische componenten hebben aangeboden onder het bod van investeerder Infestos. Industrieel concern VDL haakte deze week af in de overnamestrijd om Neways.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan gratis iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier aanmelden.