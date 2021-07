Shell wint nipt op donkerrood Damrak

De AEX-index sluit 2% lager op 723,11 punten. De beursgraadmeter bereikte woensdag de hoogste slotstand ooit bij een stand van 737,64. De AMX daalt vandaag 1% naar 1039,1 punten.

De koersenborden in Londen (-2,13%), Parijs (-2,4%) en Frankfurt (-2,7%) kleuren eveneens rood.

„Veel beleggers hebben mooie maanden achter de rug en halen nu wat geld van tafel”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Zij zien dat de economische omstandigheden onzekerder worden. Ook zijn de verwachtingen rond het naderende cijferseizoen behoorlijk hooggespannen.” Hij voegt eraan toe dat de beurzen al een tijdje ’een beetje moe’ waren.

,,De cruciale meter is weer de mate van besmettingen en het aantal doden door het coronavirus en varianten”, zegt hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. ,,De markt vreest dat er nieuwe restricties komen”, zo verwijst hij naar ingrepen wereldwijd.

In Tokio, waar een nieuwe noodtoestand is uitgeroepen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, eindigde de Nikkei vanochtend 0,9% lager.

De Amerikaanse beurzen staan op rond 0,8% verlies na een tegenvallend WW-cijfer.

Er werd bekend dat 373.000 werkloze Amerikanen vorige week bij de overheid aanklopten voor financiële steun. Dat was een domper want analisten hadden gerekend op 350.000 WW-aanvragen. Een week eerder kwam het aantal steunaanvragen uit op 364.000.

’Rentestap te vroeg’

Beleggers verwerken daarnaast de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de beleidsbepalers van de Fed het nog te vroeg vinden om te bepalen of de arbeidsmarkt en de inflatie door blijven bewegen in de ingeslagen richting.

Daarom is het ook te vroeg om te beslissen dat het coronasteunprogramma kan worden afgebouwd. Wel kan binnen enkele maanden aan de door de Fed gestelde voorwaarden voor steunafbouw worden voldaan.

De ECB heeft trouwens haar doelstelling voor de inflatie bijgesteld naar 2% op de middellange termijn. De centrale bank streefde tot nu toe naar een geldontwaarding van ’minder dan maar dichtbij 2%’.

„Misschien is dit wel wishfull thinking. Toch is de boodschap van de ECB belangrijk. Er is meer ruimte om langer vast te houden aan een zeer ruim monetair beleid. En dat is weer gunstig, vooral voor aandelenbeleggers”, aldus investment mnager Simon Wiersma van ING.

De vergoeding voor de richtinggevende Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie gaat lager tot 1,305%. Niet zo lang geleden werd gerekend op 2%. In Duitsland daalt de staatslening ook, maar in Spanje en Italië loopt de risicovergoeding juist op.

,,De rente is een puzzelstuk geworden. Het kan een technische oorzaak hebben, nu de Federal Reserve recent veel heeft opgekocht. Met weinig aanbod stijgen de koersen en daalt de rentevergoeding”, aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

,,Of de belegger gelooft dat de Fed niet zal toestaan dat de inflatie de spuigaten uit gaat lopen. Als je historisch kijkt, zijn de obligatiemarkten altijd goed geweest in het herkennen van een vertraging van de economie. Aandelenmarkten pikken dat signaal op.”

Prosus onderaan in AEX

Prosus gaat onderin de AEX met 4,1% bij het slot het meest achteruit. De techinvesteerder heeft last van de koersdaling van de Chinese deelneming Tencent. Tencent staat onder druk, omdat de Chinese overheid de touwtjes steeds verder aanhaalt voor grote techbedrijven.

De chipfondsen ASMI (-3,8%) Besi (-3,2%) en ASML (-2,8%) hebben het eveneens zwaar.

NN (-1,2%) koopt een belang van 70% in verzekeringsmakelaar Heinenoord. De verzekeraar betaalt €176 miljoen voor het belang. Onder de overeenkomst krijgt NN ook de optie om binnen vier jaar het resterende belang van 30% te kopen.

Shell houdt als enige 0,2% koerswinst over. Signalen van krapte in de markt helpen: de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn voor de zevende week op rij gedaald volgens data van het Amerikaanse energieagentschap EIA.

In de AMX houdt Flow Traders bij deze volatilieit de voeten wel droog. Het handelshuis wordt 1,6% meer waard. Air France KLM werd ingekocht tot 0,3% koerswinst.

Ingenieurskantoor Arcadis (-3,9%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. TKH Group gaat 2,9% achteruit.

Smallcapfonds Heijmans (-0,2%) bij €12,88 maakt bekend in de gemeente Hellevoetsluis 116 woningen te gaan bouwen die het bedrijf een opbrengst van €40 miljoen zullen opleveren. In een tweede fase komt de aannemer in aanmerking voor de bouw van nog eens ongeveer 144 woningen in de nieuwe wijk.

Het lokaal genoteerde Neways (+2,1%) laat weten dat de aandeelhouders ZBG, Menor en OtterBrabant hun totale belang van 41% in de Brabantse fabrikant van elektronische componenten hebben aangeboden onder het bod van investeerder Infestos. Industrieel concern VDL haakte deze week af in de overnamestrijd om Neways.

