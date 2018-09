Tsjechen willen nu toch de euro

Nu al probeert de centrale bank de eigen valuta, de Tsjechische kroon, binnen een vaste bandbreedte te houden, het voorportaal voor toetreding tot de eurozone.

De publieke opinie was er tot voor kort tegen om de kroon op te geven in ruil voor de euro, maar de goede berichten over de euro doen die opinie nu kantelen. Het onderwerp wordt het thema voor de verkiezingen in 2017.

Rusnok staat genomineerd om de volgende gouverneur van de Tsjechische centrale bank te worden.