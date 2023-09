Column: Staat profiteert van inflatie

Volgens het CBS had Nederland vorig jaar een bbp van €958 miljard. We gaan dus naar een economie die €1000 miljard = €1 biljoen groot is. Als ik goed reken en de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) kloppen, moeten we zo rond 20 december door deze ‘magische’ grens gaan (in de populaire journalistiek is ieder rond getal ‘magisch’, en dit mag er zeker zijn).

Het befaamde koffertje met de rijksbegroting en Miljoenennota. Ⓒ ANP/HH