Bedrijfsleven blijft achter bij publieke sector Lonen stijgen maar langzaam

Amsterdam - Werkgevers zien in dat ze ’niet meer voor een stuiver op de eerste rang kunnen zitten’, maar van een loongolf is geen sprake. Volgens vakbond FNV zijn de cao-lonen het afgelopen halfjaar gemiddeld met 2,8% gestegen. Dat is lang niet genoeg om de stijgende prijzen op te vangen.