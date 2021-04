LG Electronics stopt met productie smartphones

De productie zal per 31 juli worden beëindigd. LG behoorde tot een van de pioniers met smartphones met het besturingssysteem Android van Google, met het populaire model de LG Nexus. Het bedrijf had ooit een groot marktaandeel in de Verenigde Staten, maar heeft dat moeten inleveren aan rivalen als Apple en het eveneens Zuid-Koreaanse Samsung Electronics. Ook had LG op andere markten te kampen met felle concurrentie van Chinese fabrikanten als Huawei Technologies en Xiaomi.

Verlieslijdend

LG zei in januari dat wordt gekeken naar de opties voor de smartphone-divisie die al jarenlang verlieslijdend is. Naar verluidt werden er gesprekken met een Vietnamees bedrijf gevoerd over een verkoop van de telefoonactiviteiten, maar die liepen stuk door meningsverschillen over de waarde van technologiepatenten, aldus lokale media.

Het concern gaat nu meer inzetten op bijvoorbeeld componenten voor elektrische auto’s. Er is al een samenwerking aangegaan met het Canadese Magna International op dat terrein. Er werd bij beleggers gespeculeerd dat dit samenwerkingsverband kan gaan bijdragen aan een elektrische auto van Apple.

Verdwijnen

Het zou voor het eerst zijn dat een bekend smartphone-merk helemaal van de markt gaat verdwijnen. Bekende merken als HTC, Nokia en BlackBerry zijn ook vrijwel van de markt verdwenen, maar worden nog wel in kleine aantallen verkocht.

Het wereldwijde marktaandeel van de smartphones van LG wordt geschat op nog maar 2%. Volgens marktonderzoekers verscheepte LG vorig jaar 23 miljoen mobiele telefoons, tegen 256 miljoen smartphones door Samsung. LG houdt zich ook bezig met huishoudelijke apparatuur zoals televisies, koelkasten en wasmachines, koptelefoons en apparatuur voor telecomnetwerken.