’Chinese Nvidia-uitdager maakt werk van gang naar de beurs’

Het Chinese techbedrijf gaat waarschijnlijk in de komende weken de plannen voor de beursnotering in Hongkong bekendmaken. Voorafgaand aan de beursgang komt er mogelijk nog een kapitaalronde om een bedrag van in totaal $279 miljoen op te halen.

Introductieprijs

Het is nog onduidelijk tegen welke introductieprijs Biren naar de beurs in Hongkong toe wil gaan. Onderhandelingen over de prijsrange van de beursgang zouden nog aan de gang zijn. Een groot Chinees staatsfonds zou al interesse hebben getoond om mee te willen doen.

Shanghai Biren Intelligent Technology dat in 2019 van start ging, is ontwikkelaar van chips die gebruikt kunnen worden voor AI-toepassingen. De oprichter Lingjie Xu en andere medewerkers waren voorheen onder meer werkzaam bij het Amerikaanse Nvidia, maar ook bij online retailreus Alibaba.

Kunstmatige intelligentie is dit jaar voor beleggers een belangrijk thema. Vooral Nvidia plukt daar de vruchten van de op de beurs. De koers van de Amerikaanse techgigigant is sinds begin van dit jaar verdrievoudigd.

In China spreekt vooral de beursgang van Alibaba tot de verbeelding. Het bedrijf van oprichter Jack Ma maakte eerst een spectaculair beursdebuut op Wall Street en maakte daarna ook nog de succesvolle stap naar de beurs in Hongkong.