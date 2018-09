Mecom ziet reclamemarkt verder krimpen

Advertenties in de Nederlandse kranten van Mecom, zoals de Gelderlander, het Brabants Dagblad en De Limburger, brachten in het derde kwartaal 18 procent minder op dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal namen de reclame-inkomsten met 16 procent af. Het hele krantenbedrijf zag de advertentie-inkomsten vorig jaar met 21 procent dalen.

Mecom had zijn Nederlandse kranten ruim een jaar in de etalage staan, maar besloot afgelopen najaar ze voorlopig toch niet te verkopen. Het mediaconcern zag onder de huidige omstandigheden geen kans er een behoorlijke prijs voor te ontvangen.

Onderhandelingen

Over een verkoop van de Limburgse kranten wordt inmiddels wel weer gesproken met de Belgische uitgever Concentra. Het personeel van de Media Groep Limburg (MGL) had daar op aangedrongen. Mecom deed geen nadere mededelingen over het verloop van die onderhandelingen.

De omzet van Mecom nam vorig jaar met 11 procent af. Het bedrijfsresultaat (ebitda) stabiliseerde naar verwachting op circa 87 miljoen euro. In oktober voorspelde het bedrijf nog een jaarwinst tussen de 70 en 80 miljoen euro. Mecom presenteert de definitieve jaarcijfers op 18 maart.