Analistenadviezen in beeld

Het gemiddelde koersdoel van analisten laat uitschijnen dat de S&P 500 eind dit jaar vijf procent hoger staat de jaarultimo van 2013. Voor de Europese aandelenmarkten becijferde dataleverancier Bloomberg op basis van het gemiddelde koersdoel zelfs een stijging van ongeveer acht procent. De betere beursprestatie van Europese aandelen wordt toegeschreven aan de economische groei in de Verenigde Staten. In 2014 groeit de Amerikaanse economie harder dan vorig jaar en ook harder dan de Europese, maar beleggers hebben al een groot voorschot genomen op die economische groei. Wall Street reeg vorig jaar de records aaneen. Die beurshausse was wel het product van k/w-expansie. Dat wil zeggen dat de koersen sneller stegen dan de bedrijfswinsten, met als gevolg dat Amerikaanse aandelen nu relatief duur zijn. Ook Europese aandelen zijn geen koopje meer, maar zij zijn relatief goedkoop en als het economische herstel in de eurozone doorzet, dan krijgen ook Europese bedrijven meer lucht. Overheden moeten dan minder inspanningen doen om hun begroting in de hand te houden. Hierdoor hoeven veel gezinnen niet langer op hun uitgaven te beknibbelen. Het klinkt onbelangrijk, maar psychologisch is het een grote stap voorwaarts. Voor veel Europese bedrijven werkt een beetje extra omzet als een hefboom op de winst. Zoals gezegd voorspellen analisten voor de Europese aandelenmarkten een stijging van acht procent, maar zoals zo vaak schuilen achter een gemiddelde grote verschillen. Bloomberg becijferde de jaarultimo van de AEX op 419,78 punten, een winst van 4,5 procent. Blijkens het gemiddelde koersdoel van analisten stijgen Portugese aandelen dit jaar zelfs met 11,6 procent. Terwijl de DAX het moet doen met een plus van 1,1 procent, maar die miniwinst is alleszins beter dan het voorgespiegelde verlies van de Finse en Spaanse hoofdaandelen. De rekenmethode van (hoofd)indices verschilt echter van land tot land, dat geldt ook voor de sectoropbouw. Om een beter beeld te krijgen welke aandelen de beste beleggingskansen beloven, verdient het de aanbeveling om een blik te werpen op sectorindices. De neerwaartse trend in het aantal koopadviezen is nog altijd intact. Het gemiddelde koersdoel van analisten spiegelt voor de aandelen uit de auto-industrie in 2014 een bescheiden winst voor van 3,2 procent. De lichte stijging van het percentage koopadviezen en het koersdoel laat uitschijnen dat analisten meer vertrouwen krijgen in aandelen uit hun eigen sector. Eind 2014 noteren bankaandelen 5,6 procent hoger dan eind vorig jaar. Het ziet ernaar uit dat de basisindustrie uit het dal klimt. De neerwaartse spiraal van lagere koersen, lagere koersdoelen en fors minder koopadviezen is doorbroken. De sector biedt het grootste winstpotentieel, te weten 12,9 procent. De bouwsector blijft kampen met dalende koopadviezen, maar het gemiddelde koersdoel en de sectorindex geven blijk van een opwaartse trend. Wel ligt het beoogde koersdoel slechts 0,8 procent boven de jaarultimo van 2013. Ondanks de groeiversnelling van de Amerikaanse economie en het economisch herstel van de Europese economieën zijn analisten opvallend voorzichtig met koopadviezen en koersdoelen bij chemie. Het winstpotentieel bedraagt amper 1,5 procent. De sector consumentengoederen zit duidelijk in de lift zoals blijkt uit het verloop van het gemiddelde koersdoel en de sectorindex. Ook het percentage koopadviezen zit op een hoog niveau. Volgens de consensus klimmen de aandelen dit jaar 9,3 procent hoger, dat is op sectorniveau het tweede hoogste winstpotentieel. Drank & voeding was een van de weinige sectoren waar analisten sinds begin 2012 het koersdoel stapsgewijs hebben verhoogd. Wel werden ze aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar gepakt in snelheid. Het gemiddelde koersdoel lag toen twee procent onder de sectorindex. Nu ligt het 7,4 procent erboven. Analisten verwachten voor 2014 een gemiddelde koersstijging van 7,4 procent. Ook bij deze tussenmeting blijkt dat analisten het koersdoel voor de farmaceutische industrie kwartaal op kwartaal scherper stellen. En net als in de levensmiddelenindustrie lag begin april ook hier de lat van het gemiddelde koersdoel onder de actuele koers. Nu wordt verwacht dat de aandelen aan het einde van het jaar 5,5 procent hoger zullen noteren. Analisten blijven wantrouwend tegenover Europese financiële dienstverleners. Het percentage koopadviezen op beursbedrijven en houdstermaatschappijen blijft dalen en ook het winstpotentieel vertoont een dalende trend. Momenteel ligt het koersdoel 0,6 procent onder de actuele koers. Idem dito, bij de industriële verleners, maar met dien verschil dat het gemiddelde koersdoel van analisten 2,5 procent boven de actuele koers ligt. Er zit bij mediabedrijven nauwelijks beweging in de koopadviezen en hoewel analisten hun koersdoelen stelselmatig verhogen, blijken de aandelen nog sneller te stijgen. Hierdoor vertoont het winstpotentieel per saldo een dalende trend. De voorgespiegelde koerswinst voor aandelen uit de sector bedraagt amper twee procent. In de nutssector is op zich zowel bij het koersdoel als het koersverloop sprake van een dalende trend, maar mogelijk gloort een trendommekeer. Na lange tijd verhogen analisten weer voorzichtig hun koersdoel, maar het potentieel is met 2,1 procent nog altijd beperkt. Het gemiddelde koersdoel voor de aandelen uit de olie en gasindustrie lijkt wel vastgeroest. En ook vertonen de koopadviezen een dalende trend, de sector biedt met negen procent het derde hoogste winstpotentieel. Hoewel analisten hun koersdoelen kwartaal op kwartaal verhogen, worden bij reizen & recreatie geen monsterwinsten verwacht. Analisten hebben geen zin in avontuur of het ontbeert hen aan fantasie, nochtans krijgt geen enkele sector zoveel koopadviezen. Desondanks ligt het jongste koersdoel nauwelijks een half puntje boven het huidige indexniveau, wat overeenkomt met een stijging van 0,3 procent. Op de beurs doen de aandelen van supermarkten het goed. De daling van het aantal koopadviezen lijkt gestopt. Het is nu wachten op nieuwe koopadviezen en hopelijk leggen analisten dan ook de lat van het gemiddelde koersdoel hoger, die ligt momenteel bij 3,9 procent. Het positieve sentiment rond technologiebedrijven houdt aan, ook bij het koersdoel is de opwaartse trend intact, maar het potentieel blijft met 4,4 procent beperkt. Het koersdoel van telecombedrijven laat uitschijnen dat de sector sinds medio 2013 weer volop in de belangstelling staat van analisten. Maar niet alleen van analisten, ook van beleggers. Die sentimentsverbetering komt echter niet tot uitdrukking in het percentage koopadviezen, maar wel in het feit dat het koersdoel 0,3 procent onder de actuele koers ligt. Er lijkt een einde te komen aan de negatieve trend bij de koopadviezen. Geen enkele sector krijgt zo weinig koopadviezen als vastgoedbedrijven. Niettemin achterhaalde Bloomberg dat analisten verwachten dat de aandelen dit jaar 3,6 procent zullen stijgen. Op de aandelenmarkten verbetert almaar het sentiment rond verzekeringsmaatschappijen. Ook blijven analisten hun koersdoelen opschroeven, maar tegelijkertijd daalt het aantal koopadviezen, waardoor de voorgespiegelde winst almaar kleiner wordt. Het beoogde koersdoel ligt nog maar 3,4 procent boven de actuele koers. De Europese sectoren die van analisten de meeste koopadviezen meekrijgen zijn: recreatie & reizen, olie & gas en automobiel. De rangen worden gesloten door voeding & drank, bouwbedrijven en met als hekkensluiter van dienst vastgoedbedrijven. Blijkens het gemiddelde koersdoel beloven aandelen uit de basisindustrie gevolgd door consumentengoederen en olie & gas in 2014 het hoogste winstpotentieel. Bij financiële dienstverleners en telecombedrijven ligt door de bank genomen het koersdoel onder de actuele koers, wat impliceert dat een investering in die sectoren op verlies zal uitdraaien. @ Ivan Snurer

