Nieuwe eisen Nasdaq: minstens één vrouw en één lid minderheid in de top

Als de Nasdaq die toestemming krijgt, moet elk bedrijf in de index voortaan minstens één vrouw in de raad van bestuur hebben, en één iemand die bij een etnische minderheid of de LGBT-gemeenschap hoort. Bedrijven met een te weinig divers bestuur moeten uitleggen waarom ze geen vrouwen en/of minderheden aan boord hebben.

De nieuwe regel komt kort na een soortgelijk besluit van de staat Californië, waar Silicon Valley ligt en veel Nasdaq-bedrijven hun hoofdkantoor hebben. Bedrijven in de ’sunshine state’ moeten vanaf komend jaar minstens één diverse bestuurder in hun gelederen hebben.