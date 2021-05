Nederlandse topman ziet koers Snowflake wegsmelten

Het aandeel noteerde donderdag bij opening van de beurs 3,8% lager, om iets te herstellen.

Analisten maakten zich zorgen of de groeiverwachting houdbaar is. De markt negeerde een forse omzetgroeiverwachting dit jaar – met ruim 90% tot $240 miljoen.

Slootman, die al twee beursgang van Silicon Valleybedrijven op zijn naam had staan, boekte in september met zijn nieuwe dienstverlener uit Californië de grootste beursnotering in software ooit, bij de introductie verdubbelde de koers ondanks al hoge verwachtingen.

Snowflakes totale omzet over het eerste kwartaal bedroeg $228,91 miljoen, een stijging van 110% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam ruim uit boven de schattingen van Wall Street, van rond $213 miljoen.

Groter verlies

Het bedrijf uit San Mateo meldt een verlies van $0,70 per aandeel, vergeleken met een teruggang van $1,72 in dezelfde maanden vorig jaar.

Dat lag echter boven het geschatte verlies van analisten, gemiddeld $0,16 per aandeel.

Dat wat Slootman met Snowflake voor de rest van het jaar aan contracten nog in de pijplijn heeft zitten steeg met 206% op jaarbasis tot $1,4 miljard.

’Tevreden’

Frank Slootman zelf zegt tevreden te zijn over de resultaten, vooral de verdrievoudiging van de productomzet. Hij voorziet nog een sterke verkoop voor alle producten de rest van het jaar.

Zijn vorige bedrijf ServiceNow, ook gevestigd in Nederland, bouwde Slootman uit tot een marktwaarde van $90 miljard.

Snowflake heeft nu een marktwaarde van $66 miljard, bij een jaaromzet in 2021 van $592 miljoen.