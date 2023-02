Premium Het beste van De Telegraaf

Chatbots: ’We gaan er straks allemaal voor betalen’

Door Vian Schouten

Google lanceerde zijn eigen chatbot, Bard. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Techreuzen buitelen over elkaar heen om een chatbot te lanceren. Met de introductie van ChatGPT, nu iets meer dan twee maanden geleden, is een hype ontstaan. „Het is de snelst groeiende dienst ooit op internet”, zegt trendwatcher Vincent Everts, die verwacht dat we straks allemaal dik gaan betalen voor een abonnement. „Mensen zijn gefascineerd. Kunstmatige intelligentie (AI) is opeens tastbaar geworden voor het gewone publiek.”