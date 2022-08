Turkse inflatie lager dan verwacht: 79,6 procent

In juni bedroeg de inflatie 78,6 procent. De consumentenprijzen in Turkije zijn sinds het begin van 2017 bijna ononderbroken met dubbele cijfers gestegen. Dit jaar nam de prijsstijging nog meer toe door de stijgende kosten van energie en andere grondstoffen, die deels werden aangewakkerd door de Russische invasie van Oekraïne.

Piek

Volgens de Turkse centrale bank zal de inflatie naar verwachting in september of oktober een piek bereiken van rond de 85 procent en tegen het einde van het jaar uitkomen op iets meer dan 60 procent. Die vooruitzichten zijn nog altijd optimistisch in vergelijking met de opvattingen in de markt. Economen voorspellen dat de inflatie in het derde kwartaal een hoogtepunt van 91 procent zal bereiken en eind dit jaar zal afnemen tot 69 procent.

Turkije stortte zich in een nieuwe economische crisis doordat president Recep Tayyip Erdogan bijna een jaar geleden begon aan een ongewoon economisch experiment. Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen. Onder druk van de president werd de rente in Turkije daardoor verlaagd om de waarde van de Turkse lira te drukken.

Bekijk ook: Turkije verlaagt btw op voedsel vanwege aanhoudend hoge inflatie

Erdogan

Erdogan wil de goedkope lira gebruiken om de industrie van zijn land te helpen, omdat het dan voor andere landen goedkoper wordt om Turkse producten te kopen. Die koersdaling voedt echter ook de inflatie, doordat invoer van bijvoorbeeld brandstof juist duurder wordt. De Turkse munt heeft de afgelopen twaalf maanden meer dan de helft van zijn waarde verloren ten opzichte van de dollar en is ook dit jaar de slechtst presterende valuta van alle opkomende markten.