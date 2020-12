ING vergoedt toch schade slachtoffers spoofing

Klanten die zich bij ING gemeld hebben worden zo spoedig mogelijk benaderd. De bank stelt dat zij zelf geen contact hoeven op te nemen. De afwikkeling en daadwerkelijke uitbetaling zal volgens ING wel ‘enige tijd’ in beslag nemen: „We doen ons uiterste best dit uiterlijk half februari 2021 afgerond te hebben.”

De bank zegt niet aansprakelijk te zijn voor criminelen die consumenten geld afhandig maken met telefonische oplichting, maar zich nu wel verantwoordelijk te voelen omdat de naam of het telefoonnummer van ING misbruikt is. „Er wordt door criminelen bij deze oplichting wel misbruik gemaakt van het vertrouwen dat klanten in hun bank hebben”, aldus ING.

Vrijdag kwamen het Ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken tot overeenstemming om een integrale aanpak op te zetten voor de bestrijding van fraude en oplichting. Banken gaan de schade van hun klanten bij spoofing vergoeden als er ’aantoonbaar sprake is’ van misbruik van de naam of het telefoonnummer van de eigen bank en als het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan.