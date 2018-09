Olieprijs onder druk

En dat brengt ook het gevaar met zich mee dat de sterke ontwikkeling die we in eerdere jaren in de maand januari zagen zich dit jaar niet zal voordoen.

Alle sectoren, afgezien van livestock (vee) en edele metalen, gaven tot nu toe een negatief rendement te zien. Met name de energiesector, waar WTI ruwe olie, benzine en aardgas de dalers aanvoerden, leed verlies. Industriële metalen deden het niet veel slechter als gevolg van zorgen over de groei en de financiële stabiliteit in China.

Alle metalen kunnen, in ieder geval voor goud en zilver enigszins verrassend, gevonden worden in de top van de rendementslijst waarbij de tegenvallende werkloosheidscijfer extra steun gaven.

Er lijkt nog geen steun in zicht voor suiker, waarvan de prijs is gedaald tot een 40 maands dieptepunt op de aanname dat het aanbod de vraag voor het vierde achtereenvolgende jaar zal overtreffen. De laatste beweging omlaag kwam als gevolg van nieuws dat India, ’s wereld grootste producent, dit jaar de export met vier miljoen ton wil verhogen om het lokale overaanbod te verlichten.

WTI ruwe olie daalde naar een acht maands laagtepunt na sinds 27 december met bijna 10 procent te zijn ingezakt door een combinatie van voldoende aanbod en het vooruitzicht dat de Amerikaanse productie verder zal groeien. Brent ondervond meer steun en dat heeft geresulteerd in een stijging van de premie tegenover WTI tot $14 per vat. De markt lijkt er nog steeds niet van overtuigd dat de gestegen productie in Libië zal aanhouden, terwijl een oplossing voor de problemen in het olierijke oosten van het land tussen de centrale overheid en lokale leiders niet dichterbij is gekomen. Het slechter dan verwachte banencijfer over december gaf voeding aan de speculatie dat de tapering minder groot zal uitvallen, terwijl een groei met 13% van de Chinese import van olie in die maand hielp de prijs te stabiliseren. Echter, dat stelt niets voor want ondanks deze opleving was de groei in 2013 de laagste in tien jaar. Een groeiende vraag naar olie uit landen als China is noodzakelijk om te voorkomen dat de oliemarkt te liquide raakt. Het lijkt er op dat we naar een jaar van overvloed gaan. wat zal resulteren in een lagere gemiddelde olieprijs dan we in de afgelopen drie jaren hebben gezien.

Het groeiende aanbod in de VS door onconventionele productietechnieken heeft een verhit debat veroorzaakt over de vraag of de Amerikaanse overheid de exportrestricties op binnenlandse olie niet moet verlichten. Enige verlichting van de restricties zou leiden tot het verminderen van de spread in de richting van vijf dollar, terwijl een toegenomen aanbod op de wereldmarkt de effecten van geopolitieke onrust zou reduceren. Het zou ook een aanhoudende stabiliteit verzekeren, waarschijnlijk met wereldwijd lagere prijzen voor de consument.

Goud wist de winst uit de eerste handelsweek vast te houden. De fysieke vraag naar munten en baren bleef groot omdat de lage prijs belangstelling blijft oproepen van beleggers die een alternatief zoeken voor aandelen en obligaties of cash geld dat nu onder het matras wordt verstopt. Vermogensbeheerders blijven aan de zijlijn staan en ETP holdings worden verder afgebouwd.

Een doorbraak boven de $1,250 per ounce, en een bevestiging door een beweging door de $1.268 per ounce, de recente top, zou het signaal geven voor een verbeterd sentiment wat er mogelijkerwijs toe zou kunnen leiden dat beleggers die short posities bezitten zich gaan bedenken.

Ole Hansen is grondstofstrateeg bij Saxo Bank. Hij is specialist op het gebied van grondstoffen: energie, (edel)metalen en landbouwproducten.