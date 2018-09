Meer dan 9,5 miljoen VW's verkocht

Daarmee steeg de verkoop in 2013 met zo'n 5%, vooral dankzij de Chinese markt, waar met 3,27 miljoen exemplaren 16% meer auto's werden verkocht. Problemen in andere markten, werden zo ruim goedgemaakt. In Europa daalden de verkopen nog met een half procent, in Zuid-Amerika, zelfs met 10 procent.

Luxe

Met name goed ware de prestaties van Volkswagens luxemerken Audi en Porsche. Voor het huidige jaar verwacht men in Wolfsburg "nagenoeg onveranderde uitdagingen" en ongeveer dezelfde ontwikkelingen als in 2013.

Het VW-concern is ook de bouwers van automerken als Skoda, Seat en Bugatti, en trucks van MAN en Scania. Inclusief de LKW's komt de productiecijfers zelfs uit op 9,7 miljoen voertuigen.