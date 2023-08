Goede start nieuwe medicijn biedt Pharming geen garantie op succes

Pharming is definitief af van zijn stempel one-trick pony. In het tweede kwartaal is de biofarmaceut namelijk een tweede medicijn gaan verkopen, te weten Joenja tegen de zeldzame afweerstoornis APDS. Een perfecte timing, want de omzet uit het negen jaar geleden op de Amerikaanse markt gebrachte Ruconest tegen de zwellingsziekte angio-oedeem groeit nauwelijks meer.

Ⓒ ANP/HH