’Wall Street gaat verder omhoog’

Beleggers in New York verwerken de bekendmaking van de Europese Commissie die 750 miljard euro wil uittrekken voor een herstelfonds voor zwaar door het coronavirus getroffen lidstaten. Spanje en Italië kunnen het meeste geld verwachten als de plannen worden goedgekeurd.

Persbureau Bloomberg meldde dat de Amerikaanse regering overweegt sancties in te stellen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten. Een definitief besluit over sancties is nog niet genomen. President Donald Trump zou deze week al actie willen ondernemen.

Luchtvaart

Net als op dinsdag lijkt de luchtvaart-, reis- en toerismebranche op Wall Street de wind in de rug te krijgen door de versoepelingsmaatregelen tegen de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines lijken verder te stijgen, na de forse winsten een dag eerder. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line staan eveneens opnieuw in het groen voorbeurs. Entertainmentconcern Walt Disney zou plannen hebben voor een heropening van zijn pretparken in Florida.

Twitter

Twitter staat eveneens in de belangstelling. Trump beschuldigt Twitter ervan zich te bemoeien met presidentsverkiezingen. Zijn beschuldiging komt nadat het sociale medianetwerk twee berichten van hem over stemmen per post dinsdag als ongefundeerd bestempelde. Trump dreigt nu sociale media sterk te gaan reguleren of zelfs stil te gaan leggen.

Industrieel concern General Electric (GE) verkoopt zijn verlichtingstak aan Savant Systems. Hoeveel dat bedrijf, dat zich bezighoudt met smart home-toepassingen, neertelt voor het GE-onderdeel is niet bekendgemaakt. Savant mag de merknaam GE blijven gebruiken voor de verlichting.

Technologiegigant Amazon voert gesprekken over een overname van de Amerikaanse start-up Zoox die zich bezighoudt met technologie voor zelfrijdende auto’s, meldden bronnen. Met die overname zou Amazon verder inzetten op automatisering van distributieprocessen. Naar verluidt is Zoox meer dan 1 miljard dollar waard.

Beige Book

Op macro-economisch gebied wordt voor later op de dag uitgekeken naar de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de effecten van de coronacrisis op de economie. Door de virusuitbraak is de grootste economie van de wereld hard geraakt met een zeer sterk stijgende werkloosheid.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 2,2 procent hoger op 24.995,11 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2991,77 punten. Eerder op de handelsdag kwam de graadmeter nog boven de 3000 punten uit, een niveau dat sinds begin maart niet meer werd gehaald. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 9340,22 punten.