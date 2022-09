Beursblog: AEX verliest fors, techbedrijven onderuit

De AEX is dinsdag met fiks verlies gesloten nadat het laatste inflatiecijfer uit de VS toonde dat prijsstijgingen niet zo snel meer dalen. Ook beurzen in New York zijn zakten in. Het augustus-cijfer is ook een indicatie van in welke mate de Federal Reserve zijn rente sterk gaat verhogen. Vooral technologiebedrijven kregen tikken. Ahold bleef met KPN en ING overeind.