Beursblog: ’Inflatie gaat langer duren’, Wall Street onderuit

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Beurzen in New York zijn dinsdag met stevige verliezen begonnen. De inflatie in de maand augustus is in de Verenigde Staten gedaald tot 8,3%. De markt is evenwel teleurgesteld. Zij rekende op een daling tot 8,1%, na een cijfer van tot 9,1% in juni. Het augustus-cijfer is een indicatie van hoe harde de inflatie de economie treft, en in welke mate de Federal Reserve zijn rente sterk, bijvoorbeeld met 75 basispunten, zal blijven verhogen.