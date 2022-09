Beursblog: inflatiecijfer VS pakt hoger uit, beurzen onderuit

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De inflatie in de maand augustus is in de Verenigde Staten gedaald tot 8,3%. De markt is teleurgesteld. Zij rekende op een daling tot 8,1%, na een cijfer van tot 9,1% in juni. Het augustus-cijfer is een indicatie van hoe harde de inflatie de economie treft, en in welke mate de Federal Reserve zijn rente sterk, bijvoorbeeld met 75 basispunten, al blijven verhogen.