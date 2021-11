Onderzoek: melkvee- en varkenshouders geïnteresseerd in stopperssubsidie

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit & Research (WUR) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de interesse in de zogeheten Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). Bij een vergoeding van 65% van de vervangingswaarde van de stallen plus volledige vergoeding van de waarde van de productierechten zoals melkquotum zijn vooral melkvee- en varkenshouders geïnteresseerd.

Waarde stallen

De vrijwillige beëindigingsregeling LBV wordt naar verwachting in 2022 opengesteld en moet de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden verminderen. Boeren die hier gebruik van maken, krijgen een vergoeding voor de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen en de waarde van de productierechten. De onderzoekers van de Wageningen Universiteit werd gevraagd of die regeling aantrekkelijk is voor boerenbedrijven als 65% van die gecorrigeerde waarde van de stallen wordt uitgekeerd.

Voor een deel van de varkensbedrijven kan de regeling interessant zijn, omdat hun toekomstperspectief simpelweg ongunstig is. Bij de eerdere stoppersregeling om geuroverlast tegen te gaan, zagen veel varkenshouders nauwelijks toekomst voor hun bedrijf vanwege gebrek aan opvolging, rentabiliteitsproblemen en moeit met investeren en de vereiste regelgeving.

Toekomstperspectief

Ook voor melkveehouders is gebrek aan opvolging een belangrijke reden om te stoppen. Wel benadrukt het WUR-onderzoek dat het moeilijk in te schatten is of de LBV voor melkveesector interessant is, omdat het verschil tussen de bedrijven groot is. Melkveehouders met eigen grond kunnen na beëindiging van het bedrijf altijd nog hun eigen grond verkopen. Pachtboeren hebben geen grond te verkopen en voor hen kan de subsidieregeling juist erg aantrekkelijk zijn.

Onder pluimveehouders zal de animo om te stoppen niet groot zijn bij een subsidie van 65% van de gecorrigeerde stalwaarde, verwacht de WUR. Zij hebben een goed marktperspectief en veel vaker dan varkens- en melkveehouders wel een opvolger die het bedrijf voortzet.

Overigens is het een puur kwalitatief onderzoek. Er is nog niet onderzocht hoeveel boeren exact mee willen doen met de regeling.