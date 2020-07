Moederbedrijf Miss Etam en Steps failliet, winkels blijven voorlopig open

,,Voor de winkels in Nederland is surseance van betaling aangevraagd. Dus het is wachten op de uitspraak van de rechter, waarna een curator zal worden aangesteld om de winkels of te verkopen of een doorstart te maken”, zegt een woordvoerder van het concern.

Lockdown

FNG kampt al langer met financiële problemen, die werden verergerd door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Nu banken hebben aangegeven niet met extra geld over de brug te willen komen, hebben de meeste Belgische vennootschappen van de modegroep faillissement aangevraagd.

Volgens het bedrijf blijven alle winkels in Nederland voorlopig open en hoeven de werknemers zich geen zorgen te maken. ,,De winkels blijven open en dit heeft ook geen gevolgen voor het personeel”, aldus de woordvoerder. In totaal werken er 3000 bij FNG in de hele Benelux.

Boekhouding

Naast de financiële problemen door de coronacrisis, was er de afgelopen maanden ook toenemende kritiek op de boekhouding van FNG. Door veel overnames zit het concern diep in de schulden. Ook krijgt het zijn jaarcijfers over vorig jaar niet goedgekeurd, doordat van meerdere transacties de achterliggende documentatie kwijt of onvolledig is.

Door in Nederland niet voor een faillissement maar voor uitstel van betaling te gaan, hoopt FNG een deel van zijn activiteiten voort te zetten. Uit de eerste aankondiging van de surseance werd niet direct duidelijk om welke onderdelen het zou gaan.

Voor de moedermaatschappij van FNG en de Zweedse activiteiten, die vooral bestaan uit de vorig jaar overgenomen onlineverkoper Ellos, is geen faillissement of uitstel van betaling aangevraagd.