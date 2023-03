’Moeder Facebook komt met nieuwe ontslagronde’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ eigen foto

MENLO PARK (ANP) - Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, kondigt waarschijnlijk deze week een nieuwe grote reorganisatie aan. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat er duizenden werknemers zullen worden ontslagen. Dat is dan de tweede grote ontslagronde in korte tijd, want in november maakte Meta al bekend 11.000 van de ruim 87.000 banen te schrappen.